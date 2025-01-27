Волл-стріт ставить на те, що продажі Tesla у 2025 році будуть нижче цілі Ілона Маска

Банки з Волл-стріт очікують, що продажі автомобілів Tesla цього року зростатимуть набагато повільніше, ніж прогнозував її керівник Ілон Маск, оскільки Дональд Трамп прагне скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.

Про це повідомляє The Financial Times.

Згідно з прогнозами аналітиків FactSet, цього року Tesla продасть 2,07 млн автомобілів, що на 16% більше, ніж у 2024 році. Це буде відскок від минулого року, коли група повідомила про перше падіння з 2011 року, але це значно нижче 20-30%, які Маск прогнозував у жовтні, і нижче річних темпів зростання за попередні два роки, які становили близько 40%.

Ці цифри підкреслюють виклик, з яким стикається Tesla через обіцянку Трампа згорнути політику, яка стимулювала продажі електромобілів в США, навіть попри те, що близькість цих двох чоловіків напередодні інавгурації президента призвела до того, що Маска охрестили "першим приятелем".

Минулого тижня в президентському указі йшлося про те, що Білий дім розгляне "усунення несправедливих субсидій та інших непродуманих викривлень ринку, що нав'язуються урядом".

Tesla, яка в середу звітує про прибутки за четвертий квартал, особливо сильно постраждає, якщо Трамп скасує податкову знижку в розмірі $7 500 для покупців електромобілів. Аналітик Barclays Ден Леві підрахував, що близько двох третин продажів Tesla в США припадає на ці пільги.

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Нагадаємо:

Американський виробник електромобілів Tesla заявив у п'ятницю, що його продажі в Китаї зросли на 8,8% до рекордного рівня понад 657 000 автомобілів у 2024 році, що є високим показником на конкурентному ринку в рік, коли його річні глобальні поставки вперше впали.

Компанія Tesla торік продала 1,79 млн електромобілів - це менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків. Річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, незважаючи на позитивну динаміку в кінці року.