Прем'єр Іспанії відповів Дурову щодо заборони соцмереж підліткам

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес гостро відповів на слова засновника Telegram Павла Дурова, який розкритикував його рішення заборонити соцмережі для дітей до 16 років.

Джерело: "Європейська правда", Санчес у мережі X

Деталі: Як зазначив очільник уряду Іспанії, критика від власників технологічних компаній є ознакою того, що рішення про заборону соцмереж до 16 років є правильним.

"Хай техноолігархи гавкають, Санчо, це знак того, що ми їдемо верхи", – написав Санчес.

Перед цим російський бізнесмен і засновник Telegram Павел Дуров опублікував у своєму месенджері повідомлення, в якому назвав рішення Іспанії прецедентом "для відстеження особистості кожного користувача". Дуров також стверджує, що нововведення стане інструментом для придушення опозиції.

"Залишайся пильною, Іспанія. Вимагайте прозорості та боріться за свої права", – написав бізнесмен.

На критику Дурова відреагував також міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте.

"Сьогодні хороший день, щоб видалити Telegram з мого телефону. Це ніколи не було дуже корисним для мене. Отже, втрата невелика, якщо не нульова", – написав міністр у своєму акаунті X.

Пуенте завершив своє повідомлення російським словом "пока", звертаючись до засновника Telegram.

Нагадаємо, у вівторок 3 лютого прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років. Санчес також анонсував інші заходи для посилення контролю над цифровими платформами, а також відповідальність для їхніх керівників за порушення.

Як відомо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.