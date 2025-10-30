OpenAI готується до IPO з потенційною оцінкою в 1 трлн доларів – Reuters

Компанія OpenAI, творець ChatGPT, розпочала підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати одним із найбільших в історії – із можливою оцінкою до 1 трлн доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел, ознайомлених із планами компанії.

За даними агентства, OpenAI може подати документи до Комісії з цінних паперів США вже у другій половині 2026 року, а офіційний вихід на біржу, ймовірно, відбудеться у 2027 році. Водночас обговорюються варіанти залучення не менше 60 млрд доларів інвестицій, а остаточна оцінка залежатиме від темпів зростання бізнесу та ринкових умов.

Попри ці повідомлення, представники OpenAI заявили, що IPO наразі не є пріоритетом компанії, адже головна мета – "побудувати стійкий бізнес і розвивати штучний інтелект на благо всіх".

Видання зазначає, що підготовка до первинного публічного розміщення акцій компанії на біржі стала можливою після реорганізації корпоративної структури, яка зменшила залежність OpenAI від Microsoft. Тепер компанія контролюється некомерційним фондом OpenAI Foundation, який володіє 26% акцій OpenAI Group і може отримати додаткову частку після досягнення певних фінансових цілей.

За інформацією Reuters, річний дохід OpenAI до кінця 2025 року може досягти 20 млрд доларів, хоча компанія поки що демонструє збитки. Microsoft наразі володіє близько 27% акцій після інвестицій на суму 13 млрд доларів, а серед інших інвесторів – SoftBank, Thrive Capital та MGX із Абу-Дабі.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман під час недавнього прямого ефіру підтвердив, що публічне розміщення "є найбільш імовірним шляхом розвитку компанії", враховуючи потребу у великих капіталовкладеннях для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

