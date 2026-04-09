OpenAI призупиняє будівництво дата-центру у Британії

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, призупиняє реалізацію свого головного проєкту з будівництва дата-центру у Великій Британії через несприятливі регуляторні умови та високі витрати на енергоносії.

Про це повідомляє Reuters.

Це завдає удару по зусиллям уряду Великої Британії, спрямованим на позиціонування країни як глобального центру штучного інтелекту.

OpenAI заявила в четвер, що продовжить роботу над центром обробки даних, як тільки будуть створені умови для підтримки стійких, довгострокових інвестицій.

OpenAI запустила проект Stargate UK у партнерстві з Nvidia та Nscale у вересні минулого року, приурочивши його до візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, який загалом приніс 150 млрд фунтів стерлінгів ($201,14 млрд) прямих інвестицій.

Проєкт, який компанія назвала "важливим кроком" уперед у технологічному партнерстві між двома країнами, мав на меті зміцнити суверенні обчислювальні можливості Великобританії та сприяти швидшому впровадженню штучного інтелекту в країні.

На запитання про рішення компанії призупинити британську фазу проєкту речник уряду Британії відповів, що країна продовжує співпрацювати з OpenAI та іншими провідними компаніями у сфері штучного інтелекту "з метою зміцнення обчислювальних потужностей Британії.

ШІ-гігант OpenAI планує витратити до 2030 року близько 600 мільярдів доларів на обчислення, повідомив Reuters у п'ятницю джерело, знайоме з ситуацією, оскільки виробник ChatGPT готує грунт для IPO, яке може оцінити компанію в 1 трильйон доларів.