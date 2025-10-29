Nvidia перша в історії перетнула $5 трильйонів капіталізації на тлі ШІ-буму

Nvidia увійшла в історію як перша компанія, що досягла ринкової вартості $5 трлн, завдяки стрімкому ралі, яке закріпило її в центрі глобального буму штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Від запуску ChatGPT у 2022 році акції Nvidia зросли в 12 разів, а "манія ШІ" підштовхнула S&P 500 до рекордів і пожвавила дискусію, чи не переростуть завищені оцінки технологій у нову "бульбашку".

Новий рубіж, досягнутий лише через три місяці після подолання позначки $4 трлн, перевищує сукупну капіталізацію ринку криптовалют і приблизно дорівнює половині вартості компаній індексу Stoxx 600 Європи.

"$5 трлн для Nvidia - це не просто цифра; компанія пройшла шлях від виробника чіпів до творця індустрії", - сказав Метт Бріцман, старший аналітик Hargreaves Lansdown. "Ринок продовжує недооцінювати масштаб можливостей, а Nvidia залишається одним із найкращих способів зіграти в тему ШІ".

Акції компанії з Санта-Клари зросли на 4,6% після низки анонсів, що зміцнили її домінування в гонці ШІ. Хуан у вівторок розкрив замовлення на ШІ-чіпи на $500 млрд і заявив про плани побудувати сім суперкомп'ютерів для уряду США.

Тим часом президент Дональд Трамп у четвер планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном чип Nvidia Blackwell. Продажі цього флагманського чіпа - один із вузьких моментів через обмеження експорту з боку Вашингтона.

