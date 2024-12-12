Nvidia спростовує чутки про скорочення поставок до Китаю

Компанія Nvidia заявила, що нещодавні повідомлення в соціальних мережах про те, що компанія скоротить постачання до Китаю, були неправдивими.

Про це пише Reuters з посиланням на соціальні мережі компанії.

Nvidia заявила, що Китай є важливим ринком і вона продовжуватиме надавати високоякісні продукти та послуги китайським споживачам.

За даними компанії FactSet, близько 16% доходів Nvidia надходить з Китаю, поступаючись лише доходам, отриманим у США.

Нагадаємо:

Китай розпочав розслідування проти компанії Nvidia через підозру у порушенні антимонопольного законодавства країни.