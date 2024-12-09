Китай націлився на Nvidia з антимонопольним розслідуванням

Китай розпочав розслідування проти компанії Nvidia через підозру у порушенні антимонопольного законодавства країни.

Про це пише агентство Reuters.

Цей крок розглядається як відповідь на останні обмеження США щодо китайського сектора мікросхем, пише агентство.

Заява Державного управління з регулювання ринку (SAMR), яка оголосила про розслідування, не уточнює, яким чином американська компанія, відома своїми чипами для штучного інтелекту (ШІ), могла порушити антимонопольні закони Китаю.

Також зазначається, що Nvidia підозрюється у порушенні зобов’язань, які вона взяла на себе під час придбання ізраїльського розробника мікросхем Mellanox Technologies відповідно до умов, викладених у 2020 році під час умовного схвалення цієї угоди китайським регулятором.

Після оголошення китайського регулятора акції компанії впали на 2,2% на попередніх торгах у Нью-Йорку.

Розслідування розпочалося після того, як США минулого тижня запровадили третій за три роки етап обмежень на китайську напівпровідникову галузь, заборонивши експорт до 140 компаній, включаючи виробників обладнання для виробництва мікросхем.

У відповідь на цей крок Китай продемонстрував готовність до рішучої протидії, заборонивши експорт до США критично важливих мінералів — галію, германію та сурми — незабаром після заяви Вашингтона.

Нагадаємо:

Китай заборонив експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали.

Китай має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі США.