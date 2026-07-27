Nvidia веде переговори з OpenAI щодо 250 мільярдів доларів для центру обробки даних

Компанія Nvidia веде переговори щодо надання OpenAI фінансових гарантій на суму приблизно 250 млрд доларів у рамках масштабного проєкту центру обробки даних.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Wsll Street Jornal.

Захисна підтримка від Nvidia допоможе розробнику ChatGPT орендувати об'єкт потужністю 10 гігаватів, який енергетична дочірня компанія SoftBank будує на півдні штату Огайо, зазначила газета з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Для OpenAI така угода стане першим кроком до контролю над власною інфраструктурою замість її оренди у Microsoft, Amazon та Oracle, тоді як для Nvidia вона гарантуватиме попит на її чипи на найближчі роки.

За даними WSJ, загальна вартість проєкту, включаючи чипи, що встановлюються в центрі обробки даних, має перевищити 500 млрд доларів.

Гарантія на суму 250 млрд доларів покриває оренду центру обробки даних та боргове фінансування, але не поширюється на чипи Nvidia, що встановлюються в центрі, зазначає WSJ, додаючи, що виробник чипів також обговорює фінансування закупівель чипів OpenAI на суму до 350 млрд доларів.

У статті також зазначається, що підтримка з боку Nvidia сприятиме створенню механізмів фінансування, покликаних заспокоїти кредиторів щодо фінансування проєкту.

Як повідомляє видання, завершення першого етапу проєкту, потужність якого становитиме близько 800 мегават, очікується у 2028 році.

Електропостачання контролюється урядом США і фінансується окремо Японією в рамках нещодавно укладеної торговельної угоди, пов'язаної з обіцянкою Токіо інвестувати 33 млрд доларів у завод з виробництва природного газу.

Згідно з повідомленням, міністр торгівлі США Говард Лутнік бере участь у прийнятті рішення щодо того, хто отримає доступ.

Нагадаємо:

Південнокорейські Samsung Electronics і SK Group уклали угоди у сфері штучного інтелекту на загальну суму $950 млрд на тлі дефіциту передових чипів і обчислювальних потужностей.