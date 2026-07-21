Іран ударив по електростанціях і опріснювальних заводах Кувейту

Іран у понеділок четвертий день поспіль атакував кілька кувейтських електростанцій і заводів з опріснення води.

Про це повідомило Міненерго Кувейту, пише Reuters.

За даними міністерства, атаки спричинили пожежі на низці об'єктів, які згодом загасили.

Відомство додало, що оцінка пошкоджень триває, а ремонтні роботи вже ведуться.

Нагадаємо:

У Кувейті після іранського удару по електростанції Al-Subiya виникла пожежа, а частину енергоблоків превентивно відключили. Це вже друга уражена електростанція країни за два дні, на тлі атак також призупинили авіарейси.