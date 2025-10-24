Мінцифри шукає ідеї ШІ-рішень для "Дії" на першому державному хакатоні

Міністерство цифрової трансформації проведе перший державний ШІ-хакатон Diia.AI Contest, переможці якого зможуть створити рішення для "Дії та отримати гранти до 8 тис. дол.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Мінцифри спільно з ІТ-компанією EPAM Ukraine оголосили конкурс Diia.AI Contest, мета якого залучити розробників, дослідників і стартапи до створення ШІ-інструментів для держави та бізнесу.

"На хакатоні команди разом з менторами працюватимуть над ШІ-рішеннями, що будуть не лише інструментом покращення якості сервісів, а й можуть стати базою для нового функціоналу в "Дії", яким користуватимуться мільйони українців", – каже Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок.

Змагання проходитиме у трьох напрямах:

ШІ для державних сервісів – інструменти, які спростять взаємодію громадян і бізнесу з державною системою.

ШІ-послуги для бізнесу та підприємців – рішення, що підсилюють комерційні можливості і виробництво через алгоритми.

ШІ для оптимізації державних процесів – рішення, що автоматизують або пришвидшують внутрішні процедури і сервісні ланцюги.

Переможцям гарантують до 8 тис дол, а також забезпечують менторство від провідних фахівців EPAM, що створює можливість не просто показати ідею, а впровадити її в систему.

Хакатон відбудеться онлайн із 14 до 23 листопада, з фінальною презентацією в Києві. Заявки приймаються до 12 листопада.

