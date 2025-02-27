Обмеження США на експорт чипів дають перевагу Китаю і мають бути переглянуті — президент Microsoft

Президент Microsoft Бред Сміт виступив проти обмежень на експорт чипів штучного інтелекту, які США запровадили для низки країн.

Про це пише Bloomberg.

У своєму корпоративному блозі він заявив, що такі правила можуть дати Китаю перевагу у сфері ШІ.

Йдеться про систему, яку запропонувала адміністрація Байдена. Вона відносить частину союзників США, зокрема Ізраїль і Швейцарію, до другого рівня обмежень. Це ускладнює експорт передових чіпів, що використовуються для навчання ШІ-моделей у центрах обробки даних.

Сміт вважає, що такий підхід може змусити союзників США звернутися до Китаю, щоб отримати необхідні технології.

"Якщо залишити правило Байдена без змін, це дасть Китаю стратегічну перевагу в поширенні з часом власної технології штучного інтелекту, що нагадує його стрімке сходження в галузі телекомунікацій 5G десять років тому", – написав Сміт.

Нагадаємо:

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.