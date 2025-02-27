Ограничения США на экспорт чипов дают преимущество Китаю и должны быть пересмотрены - президент Microsoft

Президент Microsoft Брэд Смит выступил против ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта, которые США ввели для ряда стран.

Об этом пишет Bloomberg.

В своем корпоративном блоге он заявил, что такие правила могут дать Китаю преимущество в сфере ИИ.

Речь идет о системе, которую предложила администрация Байдена. Она относит часть союзников США, в частности Израиль и Швейцарию, ко второму уровню ограничений. Это затрудняет экспорт передовых чипов, используемых для обучения ИИ-моделей в центрах обработки данных.

Смит считает, что такой подход может заставить союзников США обратиться к Китаю, чтобы получить необходимые технологии.

"Если оставить правило Байдена без изменений, это даст Китаю стратегическое преимущество в распространении со временем собственной технологии искусственного интеллекта, что напоминает его стремительное восхождение в области телекоммуникаций 5G десять лет назад", - написал Смит.

Напомним:

США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, стремясь сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.