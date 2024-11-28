Цукерберг зустрівся з Трампом: про що говорили

Керівник Meta (володіє зокрема Facebook та Instagram) Марк Цукерберг відвідав у середу резиденцію обраного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Про це пише CNN із посиланням на представників Meta.

Зустріч у Мар-а-Лаго стала ознакою потепління відносин Цукерберга з Трампом напередодні другого президентського терміну.

"Це важливий час для майбутнього американських інновацій. Марк був вдячний за запрошення приєднатися до президента Трампа на вечерю та можливість зустрітися з членами його команди для обговорення майбутньої адміністрації", – сказав представник Meta у коментарі CNN.

Першим про те, що Цукерберга було помічено в Мар-а-Лаго, повідомило видання Politico. Що саме вони обговорювали, стало відомо не одразу.

Після спроби прихильників Трампа штурмувати Капітолій 6 січня 2021 року його забанили у Facebook та Instagram, однак у 2023 році бан було знято. За даними The New York Times, Цукерберг підтримував зв'язок із Трампом у попередні місяці.

Після замаху на Трампа в липні Цукерберг сказав агентству Bloomberg, що те, як Трамп піднявся і підняв кулак, було "однією з найкрутіших речей, які я коли-небудь бачив у своєму житті".

Раніше Трамп звинувачував керівника Метта у "змові" проти нього і пригрозив Цукербергу "довічним ув'язненням", якщо той зробить "щось незаконне" під час виборів.

"Ми уважно стежимо за ним, і якщо він зробить щось незаконне цього разу, він проведе життя, що залишилося у в'язниці - як і інші, хто шахраюватиме на президентських виборах 2024 року", - говорив Трамп.

В інтерв'ю на телеканалі Fox News радник Трампа Стівен Міллер підтвердив цю зустріч і сказав, що Цукерберг "дуже чітко висловив своє бажання бути прихильником та учасником цих змін, які ми спостерігаємо по всій Америці та в усьому світі, цього руху реформ, який очолює Дональд Трамп" . За його словами, глава Meta бачить у обраному президенті США "агента змін", частиною яких він хоче стати.