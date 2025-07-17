Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу

Марк Цукерберг та посадові особи Meta Platforms домовилися про врегулювання позовів на суму 8 мільярдів доларів за шкоду, яку вони нібито заподіяли компанії, дозволивши порушення конфіденційності користувачів Facebook.

Про це повідомляє Reuters.

Акціонери Meta подали позов проти Цукерберга, Андріссена та інших колишніх посадовців компанії Meta, аби притягнути їх до відповідальності за мільярди доларів штрафів і судових витрат, які компанія сплатила за останні роки.

Федеральна торгова комісія оштрафувала Facebook на 5 мільярдів доларів у 2019 році після того, як виявила, що компанія не дотрималася угоди 2012 року з регулятором про захист даних користувачів.

Інвестори Meta стверджували в позові, що колишні та нинішні члени ради директорів повністю провалили контроль за дотриманням компанією угоди FTC 2012 року, і заявляють, що Цукерберг і колишня операційна директорка Шеріл Сандберг свідомо керували Facebook як незаконною операцією зі збору даних.

Справа була порушена після того, як стало відомо, що дані мільйонів користувачів Facebook були отримані Cambridge Analytica, політичною консалтинговою фірмою, яка працювала на успішну президентську кампанію Дональда Трампа в 2016 році.

Судовий процес мав тривати до кінця наступного тижня.

Акціонери хотіли, щоб 11 відповідачів використали свої особисті статки для відшкодування збитків компанії. Відповідачі заперечили звинувачення, які вони назвали «екстремальними».

Мільярдер і венчурний капіталіст Марк Андріссен, який є відповідачем у судовому процесі і директором Meta, мав дати свідчення в четвер.

Сторони не розкрили подробиць угоди, а адвокати захисту не зверталися до судді. Маккормік відклала судовий процес, який мав розпочатися другий день, і привітала сторони.

Джеффрі Зіентс, колишній член ради директорів Facebook дав свідчення, що компанія не погодилася на штраф FTC, щоб позбавити Цукерберга юридичної відповідальності, як стверджують акціонери.