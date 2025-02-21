Meta скорочує витрати на співробітників: в пріоритеті штучний інтелект

Meta скоротила винагороди на основі акцій для більшості своїх співробітників у той час, коли власник Facebook вкладає десятки мільярдів доларів у проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Група скоротила щорічний розподіл опціонів на акції приблизно на 10% для більшості своїх співробітників, що дорівнює десяткам тисяч працівників.

Рішення Meta скоротити життєво важливий компонент винагороди співробітників з'явилося в той час, коли група починає здійснювати значні капітальні витрати в тому році, який генеральний директор Марк Цукерберг назвав "дійсно великим роком".

Акції Meta злетіли майже на п'яту частину лише у 2025 році, досягнувши рекордного рівня і випередивши багатьох конкурентів у сфері високих технологій.

Цукерберг сподівається, що його довгострокові інвестиції в ШІ почнуть окупатися вже цього року у висококонкурентній сфері, де Meta бореться з OpenAI і Microsoft.

Нагадаємо:

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про плани побудувати найдовший у світі підводний кабель, який має з’єднати США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони.