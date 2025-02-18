Meta планує прокласти найдовший у світі підводний кабель

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про плани побудувати найдовший у світі підводний кабель, який має з’єднати США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що проект Waterworth передбачає підводний кабель довжиною 50 000 км, який довший за окружність Землі.

За даними Meta, цей кабель буде найдовшим на сьогоднішній день, який використовує систему з 24 оптоволоконних пар, що дасть йому більшу пропускну здатність, і допоможе підтримувати проєкти штучного інтелекту.

В компанії зазначають, що цей проєкт забезпечить більшу економічну співпрацю, сприятиме цифровому залученню та відкриє можливості для технологічного розвитку в цих регіонах.

"Наприклад, в Індії, де ми вже спостерігаємо значне зростання та інвестиції в цифрову інфраструктуру, Waterworth допоможе прискорити цей прогрес і підтримає амбітні плани країни щодо цифрової економіки", – зазначили в Meta.

Повідомляється, що Meta протягом останнього десятиліття разом з різними партнерами розробили понад 20 проєктів підводних кабелів.

Нагадаємо:

Meta веде переговори з південнокорейським виробником чипів для ШІ FuriosaAI й може оголосити про плани придбати компанію вже у лютому 2025 року.