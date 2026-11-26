Федеральна комісія з питань зв'язку США (FCC) видала компанії SpaceX дозвіл на розгортання на орбіті групи з мільйона супутників, які працюватимуть як обчислювальні центри у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомила пресслужба FCC,

"Федеральна комісія з питань зв'язку видала перший в історії США дозвіл на створення групи центрів обробки даних у космічному просторі. У цей ключовий для розвитку суперінтелекту в Америці момент FCC надала компанії SpaceX право розгорнути 1 млн орбітальних обчислювальних модулів для обробки колосальних обсягів даних, призначених для використання на Землі", – йдеться в релізі

У відомстві зазначили, що створення групи супутників має на меті допомогти задовольнити стрімко зростаючий попит на обчислювальні потужності для суперінтелекту.

SpaceX має розпочати розгортання супутників не пізніше листопада 2033 року. До листопада 2035 року на орбіті має бути розміщено 100 тис. супутників, а до листопада 2038 року – не менше пів мільйона.

У рамках проєкту, що отримав назву Starmind, компанія мільярдера Ілона Маска планує перенести частину обчислень на орбіту, де модулі можуть практично безперервно отримувати сонячну енергію та охолоджуватися за рахунок космічних температур.

Їх планують розміщувати на висотах від 500 до 2000 км. Для обміну даними між собою модулі використовуватимуть лазерний зв'язок. Також супутники зможуть підключатися до системи інтернет-супутників Starlink і через них передавати дані на Землю.

Нагадаємо:

Компанії Ілона Маска SpaceX і Tesla залучили фінансових консультантів для опрацювання можливого злиття вартістю близько 3,5 трлн дол., однак остаточної домовленості поки що немає.