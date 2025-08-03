Meta продає активи на $2 мільярди аби залучити кошти на ШІ інфраструктуру

Meta Platforms оприлюднила плани щодо продажу активів центрів обробки даних на 2 млрд доларів в межах стратегії залучення коштів на ШІ інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія на початку цього тижня заявила, що вивчає можливості співпраці з фінансовими партнерами для спільного розвитку центрів обробки даних, щоб допомогти фінансувати свої величезні капітальні витрати на наступний рік.

"Ми вивчаємо можливості співпраці з фінансовими партнерами для спільного розвитку центрів обробки даних", — сказала фінансовий директор Meta Сьюзан Лі під час телеконференції після оприлюднення фінансових результатів у середу.

Хоча компанія все ще розраховує фінансувати більшу частину своїх капітальних витрат внутрішніми ресурсами, деякі проекти можуть залучити "значне зовнішнє фінансування", каже вона.

У своєму квартальному звіті, опублікованому в четвер, Meta повідомила, що в червні затвердила план щодо відчуження певних активів центрів обробки даних і перекласифікувала землю та незавершене будівництво на суму 2,04 млрд доларів як "призначені для продажу".

Очікувалося, що ці активи будуть передані третій стороні протягом наступних дванадцяти місяців для спільної розробки центрів обробки даних.

Станом на 30 червня загальна вартість активів, утримуваних для продажу, становила 3,26 млрд доларів, згідно з фінансовим звітом.