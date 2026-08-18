29 штатів США подали один із найбільших позовів проти Meta в історії: у чому причина

Коаліція з 29 штатів США подала позов до суду на Meta Platforms з твердженнями про те, що Facebook та Instagram спеціально розроблені так, щоб шкодити психічному здоров'ю молодих користувачів.

Про це пише Reuters.

Суд розгляне звинувачення чотирьох штатів у тому, що Meta розробила Facebook та Instagram так, щоб вони викликали залежність у дітей та підлітків, та ввела споживачів в оману щодо безпеки платформ для юних користувачів.

Також суд розгляне заяви всіх 29 штатів, які звинувачують Meta у неналежному зборі та використанні персональних даних дітей під час використання платформ компанії з порушенням федерального законодавства США.

Агентство Reuters очікує, що адвокати Meta заявлять присяжним, що компанія доклала величезних зусиль для забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.

Компанія стверджує, що не робила оманливих заяв щодо безпеки, а штати не надали жодних доказів фактичної шкоди для своїх мешканців.

Також очікується, що засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг дасть свідчення під час багатотижневого судового розгляду, як і керівник Instagram Адам Моссері.

Експерти кажуть, що ця справа є найбільшим випробуванням для судових процесів щодо впливу соцмереж на молодь і відбувається на тлі інших аналогічних справ по всьому світу.

Meta заявила, що штрафи по цій справі можуть сягнути 1,4 трлн дол., що близько до ринкової капіталізації компанії в 1,5 трлн дол.

Прокурори ще не уточнили, яких саме штрафів вони вимагають, але на слуханні вони заявили, що сума може бути ближчою до 200 млрд дол.

Генеральні прокурори чотирьох штатів також просять суддю винести рішення, яке зобов'яже компанію запровадити вікові обмеження, скасувати нескінченний скролинг та внести інші зміни до своїх платформ по всій країні.

Нагадаємо:

ЄС на початку липня попередив компанію Meta, що нескінченні стрічки новин у Instagram та Facebook можуть порушувати нові правила ЄС щодо контенту, оскільки регулятори посилюють контроль за впливом соціальних мереж на дітей.