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Meta продает активы на $2 миллиарда чтобы привлечь средства на ИИ инфраструктуру

Владимир Туник-Фриз — 3 августа, 10:00
Meta продает активы на $2 миллиарда чтобы привлечь средства на ИИ инфраструктуру
Getty Images

Meta Platforms обнародовала планы по продаже активов центров обработки данных на 2 млрд долларов в рамках стратегии привлечения средств на ИИ инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters.

Компания в начале этой недели заявила, что изучает возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных, чтобы помочь финансировать свои огромные капитальные расходы на следующий год.

"Мы изучаем возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных", - сказала финансовый директор Meta Сьюзан Ли во время телеконференции после обнародования финансовых результатов в среду.

Хотя компания все еще рассчитывает финансировать большую часть своих капитальных затрат внутренними ресурсами, некоторые проекты могут привлечь "значительное внешнее финансирование", говорит она.

В своем квартальном отчете, опубликованном в четверг, Meta сообщила, что в июне утвердила план по отчуждению определенных активов центров обработки данных и переклассифицировала землю и незавершенное строительство на сумму 2,04 млрд долларов как "предназначенные для продажи".

Ожидалось, что эти активы будут переданы третьей стороне в течение следующих двенадцати месяцев для совместной разработки центров обработки данных.

По состоянию на 30 июня общая стоимость активов, удерживаемых для продажи, составляла 3,26 млрд долларов, согласно финансовому отчету.

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