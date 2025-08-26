Трамп погрожує чиновникам та країнам ЄС санкціями через цифровий закон

Адміністрація президента США Дональда Трампа може запровадити санкції проти чиновників ЄС або окремих держав-членів, які відповідають за реалізацію "Акта про цифрові послуги" (DSA).

Про це повідомляє агентство Reuters.

У Вашингтоні вважають, що цей закон цензурує американців і створює додаткові витрати для американських технологічних компаній.

Такий крок був би безпрецедентним і загострив би конфлікт між Білим домом і Брюсселем, який Трамп подає як боротьбу проти "європейських спроб придушити консервативні голоси".

За даними джерел, йдеться переважно про візові обмеження, але остаточного рішення в Держдепартаменті США ще не ухвалили.

Минулого тижня американські чиновники вже проводили внутрішні обговорення цього питання. Наразі невідомо, яких саме посадовців ЄС можуть торкнутися санкції.

Раніше Трамп пригрозив країнам, які запроваджують цифрові податки, "додатковими тарифами" на їхні товари, якщо вони не відмовляться від такого законодавства.

Хоча торговельні партнери часто скаржаться на надмірно жорсткі внутрішні правила, застосування санкцій проти чиновників через подібне регулювання є надзвичайно рідкісним випадком.

DSA покликаний змусити великі технологічні компанії активніше боротися з незаконним контентом, включно з мовою ненависті та матеріалами про сексуальне насильство над дітьми. У США ж вважають, що це надмірне обмеження свободи слова, яке ще більше посилює цензуру.