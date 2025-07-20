Маск створить ШІ-додаток для дітей

Американський мільярдер Ілон Маск заявляє, що його компанія з розробки штучного інтелекту (ШІ) xAI створить додаток для дітей під назвою Baby Grok.

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск заявляє, що новий додаток буде присвячений контенту для дітей, він матиме назву Baby Grok.

Мільярдер не надав додаткових деталей про Baby Grok у своєму дописі на X.

Раніше цього місяця xAI випустила чат-бот Grok 4, лише через кілька місяців після випуску попередньої версії, підкресливши шалений темп розвитку штучного інтелекту. Оновлення також з'явилося після того, як бот опублікував на X кілька антисемітських коментарів, які викликали широке засудження.

Нагадаємо:

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що планує запустити в Україні аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE).