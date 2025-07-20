Маск создаст ИИ-приложение для детей

Американский миллиардер Илон Маск заявляет, что его компания по разработке искусственного интеллекта (ИИ) xAI создаст приложение для детей под названием Baby Grok.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маск заявляет, что новое приложение будет посвящено контенту для детей, оно будет называться Baby Grok.

Миллиардер не предоставил дополнительных деталей о Baby Grok в своей заметке на X.

Ранее в этом месяце xAI выпустила чат-бот Grok 4, всего через несколько месяцев после выпуска предыдущей версии, подчеркнув бешеный темп развития искусственного интеллекта. Обновление также появилось после того, как бот опубликовал на X несколько антисемитских комментариев, которые вызвали широкое осуждение.

Напомним:

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует запустить в Украине аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE).