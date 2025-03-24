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Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США

Олексій Артемчук — 24 березня, 09:49
Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США
Getty Images

Малайзія посилює контроль над ринком напівпровідників під тиском США, які вимагають зупинити потік високотехнологічних чіпів до Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

США звернулися до Малайзії з вимогою відстежувати переміщення чипів Nvidia, які можуть потрапляти до Китаю.

Міністр торгівлі Зафрул Азіз заявив, що США вимагають гарантій, що сервери з цими чіпами не перенаправляються до інших країн. Nvidia поки не прокоментувала ситуацію.

Одночасно Малайзія розслідує можливі порушення місцевих законів у постачанні серверів із передовими чіпами, які підпадають під експортний контроль США.

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Нагадаємо:

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.

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