В Україні поменшало нотаріусів: в яких регіонах їх найбільше

В Україні станом на кінець серпня працює 5 845 нотаріусів. Порівняно до 2021 року, наразі таких спеціалістів стало на 11% менше.

Про це інформує Опендатабот, посилаючись на дані Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України.

Повідомляється, що найбільше нотаріусів зареєстровано у Києві — 1 292 або 22%. Також фахівці обирають для своєї роботи Дніпропетровську область — 451 (8%), Львівську — 446 або 8% та Одеську області — 420 або 7%.

Від початку повномасштабної побільшало нотаріусів у відносно безпечних регіонах країни: +5% у Черкаській та Київській областях, +2% у Рівненській та Вінницькій областях. Єдиний регіон, де кількість нотаріусів не змінилась — Тернопільська область: там працює 132 фахівці, як й було до початку повномасштабної, йдеться в дослідженні.

Натомість у регіонах, наближених до фронту, фахівців поменшало: у 20 разів — на Луганщині, у 4 рази — на Херсонщині та Донеччині, в 1,8 раза на Запоріжжі, в 1,3 — на Харківщині.

Як повідомляє Опендатабот, більшість українських нотаріусів ведуть приватну практику — таких фахівців 88% або ж 5 139. Ще 12% або 687 фахівців на всю країну працюють в державних нотаріальних конторах та лише 0,3% — у державних нотаріальних архівах.

Переважна більшість українських нотаріусів — жінки: 82% або 4804 фахівці. Зазначається, що, на відміну від багатьох інших сфер, повномасштабна війна не мала особливого впливу на гендерну перевагу в нотаріаті: у 2021 році жінок було 81%.

Нагадаємо:

В Україні за перше півріччя 2025 року використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на чверть менше, ніж за пів року 2021-го.