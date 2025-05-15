Україна підписала перший міжнародний договір у сфері ШІ

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект та права людини.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У повідомленні йдеться, що це перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту.

Документ у місті Страсбург підписали заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:

повага до людської гідності й автономії;

прозорість та нагляд;

недискримінація;

захист приватності;

надійність;

безпека інновацій.

"Підписання конвенції – важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього – ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери", – зазначається в повідомленні.

Конвенцію вже підписали 15 урядів, зокрема США, Велика Британія, Канада, Японія, Ізраїль, країни ЄС та члени Ради Європи.

"Штучний інтелект уже став частиною нашого життя — скоро він з’явиться в Дії та Мрії. Але перш ніж упроваджувати такі інновації, важливо чітко визначити правила гри", - додали в міністерстві.

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