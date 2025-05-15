Україна підписала перший міжнародний договір у сфері ШІ
Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект та права людини.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У повідомленні йдеться, що це перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту.
Документ у місті Страсбург підписали заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.
Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:
- повага до людської гідності й автономії;
- прозорість та нагляд;
- недискримінація;
- захист приватності;
- надійність;
- безпека інновацій.
"Підписання конвенції – важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього – ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери", – зазначається в повідомленні.
Конвенцію вже підписали 15 урядів, зокрема США, Велика Британія, Канада, Японія, Ізраїль, країни ЄС та члени Ради Європи.
"Штучний інтелект уже став частиною нашого життя — скоро він з’явиться в Дії та Мрії. Але перш ніж упроваджувати такі інновації, важливо чітко визначити правила гри", - додали в міністерстві.
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