Провідна ШІ-компанія таємно створила власну біолабораторію

Розробник Claude Anthropic таємно створив у районі затоки Сан-Франциско лабораторію для фізичних біологічних експериментів, розширивши дослідження у сфері ліків за межі комп'ютерного моделювання.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Компанія проводить частину експериментів у власних приміщеннях, а частину передає зовнішнім партнерам. Представник Anthropic уточнив, що лабораторію не створювали винятково для пошуку нових препаратів, але відмовився розкрити інші напрями її роботи.

Компанія планує проводити доклінічні дослідження захворювань, які фармацевтичні компанії вважають фінансово непривабливими або надто складними для лікування. Конкретні хвороби та результати роботи Anthropic наразі невідомі.

Anthropic також хоче перевірити, наскільки Claude здатен керувати лабораторними роботами та виконувати експерименти з обмеженим втручанням людей. У компанії наголосили, що контроль фахівців збережуть із міркувань безпеки.

Нагадаємо:

Компанія Anthropic запобігла спробам використання її моделей Claude для проведення кампанії кібершпигунства проти України, яка, як підозрюється, пов'язана з Росією.

Провідний науковець OpenAI попередив, що штучний інтелект розвивається настільки стрімко, що людям стає дедалі складніше його розуміти та контролювати, і висловив сподівання, що лабораторії, які працюють над ШІ, добровільно уповільнять темпи розвитку з міркувань безпеки.