NVIDIA і Uber планують запустити найбільшу у світі мережу роботаксі

NVIDIA оголосила про партнерство з Uber для запуску найбільшої в світі мережі роботаксі та автономних автопарків нового покоління.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

NVIDIA зазначає, що може підтримати Uber у розширенні його глобального автопарку до 100 000 автомобілів з 2027 року. Ці автомобілі будуть розроблені у співпраці з NVIDIA та іншими партнерами екосистеми Uber з використанням NVIDIA DRIVE.

NVIDIA та Uber також співпрацюють над розробкою фабрики даних, прискореної платформою розробки світової базової моделі NVIDIA Cosmos, для курації та обробки даних, необхідних для розробки автономних транспортних засобів.

"Разом з Uber ми створюємо основу для всієї галузі, щоб розгорнути автономні автопарки в масштабі, що працюють на базі інфраструктури штучного інтелекту NVIDIA. Те, що колись було науковою фантастикою, швидко стає повсякденною реальністю", – йдеться у повідомленні.

