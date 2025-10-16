Український бізнес за рік вдвічі збільшив використання штучного інтелекту
Частка малого та середнього бізнесу в Україні, яка активно впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ), за рік зросла вдвічі – до 42%.
Про це повідомила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.
"42% сказали, що почали використовувати штучний інтелект. Минулого року цей показник був на 21 відсотковий пункт нижче", - наголосила Андреєва.
За її словами, основними напрямки, де використовують ШІ у малому і середньому бізнесу, – маркетинг, комунікації та таргетування.
Гендиректорка Mastercard додала, що 85% малого і середнього бізнесу сьогодні використовують цифрові канали через зручність та швидкість, а 93% використовують безготівкові платежі в Україні.
"72% респондентів нам відповіли, що у них вже більше 50% їх догоду формується саме за рахунок безготівкових розрахунків", - уточнила Андреєєва.
Вона також повідомила, що 62% малого і середнього бізнесу сьогодні експортують вже свою продукцію або планують розпочати експорт найближчим часом.
Нагадаємо:
