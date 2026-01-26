Китай готується імпортувати раніше заборонені чипи Nvidia

Китайські посадовці проінформували Alibaba та інших китайські технологічні компанії-гіганти, що можна готувати замовлення на чипи Nvidia H200, які раніше були недоступними для китайського ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чипи, необхідні для розвитку ШІ-технологій, були одним з головних предметів протистояння США та Китаю. Після перегляду американських правил поставок чипів H200, що є другими за потужністю після серії Blackwell, китайські компанії готуються здійснити перші закупівлі.

У Bloomberg раніше зазначали, що поставки можуть початися вже в цьому кварталі, а ByteDance (власники TikTok) та Alibaba хочуть закупити по більш ніж 200 тис чипів.

На тлі цього акції Nvidia зросли на 2.6%: видання повідомляє, що відкриття китайського ринку для H200 є великою перемогою для компанії.

Нагадаємо:

У грудні адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перегляд, який може відкрити шлях до перших поставок до Китаю других за потужністю ШІ-чипів Nvidia.

Раніше виробники напівпровідників у Китаї модернізували своє передове обладнання для виготовлення чипів так, щоб обійти глобальні експортні обмеження, оскільки країна прагне наздогнати США в розробці штучного інтелекту.