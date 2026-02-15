Uber виходить на 7 нових європейських ринків

Uber розширює свій бізнес з доставки у сім нових європейських країн цього року, оскільки технологічні групи посилюють боротьбу за багатомільярдний ринок доставки їжі.

Про це повідомляє Financial Times.

Американська компанія запустить послуги на ринках Австрії, Данії, Фінляндії та Норвегії протягом 2026 року в рамках ініціативи, яка, як вона сподівається, принесе додатковий 1 млрд доларів валового доходу протягом наступних трьох років.

Сьюзан Андерсон, глобальний керівник служби доставки Uber, заявила FT, що настав час "розворушити ситуацію" в Європі. В результаті розширення Uber почне конкурувати з фінською компанією Wolt, яку в 2022 році придбала американська гігантська служба доставки їжі DoorDash, на кількох її основних ринках.

Цей крок, який також передбачає розширення діяльності в Чехії, Греції та Румунії, відбувається на тлі хвилі консолідації на висококонкурентному європейському ринку доставки їжі.

Минулого року Prosus — європейське інвестиційне підрозділ південноафриканської групи Naspers — уклав угоду на суму 4,1 млрд євро про приватизацію найбільшої європейської групи з доставки їжі Just Eat Takeaway.

Минулого року DoorDash придбав британську компанію Deliveroo за 2,9 млрд фунтів стерлінгів.

Також цього тижня Uber оголосив про плани придбати бізнес з доставки їжі свого конкурента Getir у Туреччині, що, за словами Андерсон, "доповнить" існуючу діяльність Uber Trendyol Go в цій країні.

"Об'єднавши ці дві компанії, ми зможемо продовжувати задовольняти весь попит ресторанів, до якого вони звикли, а також консолідувати та використовувати наші глобальні технології на цьому ринку", — сказала вона.

Експансія в Європі відбувається на тлі подальшого зростання частки Uber на найбільших ринках Європи, включаючи Британію, Німеччину, Францію та Іспанію.

Нагадаємо:

