У "Дії" відновили будівельні сервіси

На порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів після масштабної кібератаки РФ на держреєстри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта. Отримуйте документи та послуги за кілька кліків на порталі "Дія" – актуально як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе", – зазначив він.

Зазначається, що у "Дії" знову можна оформити:

Повідомлення про початок підготовчих робіт

Повідомлення про початок будівельних робіт на основі будпаспорт

Повідомлення про початок будівельних робіт СС1

Заява на надання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки

Видача будівельного паспорта

Декларація про готовність до експлуатації об'єктів СС1

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта

Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення.

Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду

Дозвіл на виконання будівельних робіт та подачу змін до вже виданого дозволу

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт

Сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію

Скасування повідомлень про початок підготовчих або будівельних робіт

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Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки РФ.

23 січня у "Дії" відновили можливість оформити іпотеку "єОселя" та послугу зміни місця проживання.