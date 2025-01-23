У "Дії" відновили дві послуги

У "Дії" відновили можливість оформити іпотеку "єОселя" та послугу зміни місця проживання.

Про це повідомили пресслужба "Дії" та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повернули в "Дію" ще дві топові послуги. Хочете власний дім? Беріть житло в іпотеку в "Дії" з "єОселею". Треба змінити місце проживання? Зробіть у "Дії" і це, і не ходіть по установах", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що програма єОселя – це пільгова іпотека в Дії під 3% та 7%. Якщо громадянину ще немає 26 років, то першим внеском він може сплатити лише від 10%.

Водночас послугою зміни місця проживання можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

"Реєстри відновлюються, тому послуги швидко повертаються на портал та в застосунок Дії", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки РФ.

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ.