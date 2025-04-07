Держспецзв'язку попередила про шпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA попередила про цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA від початку лютого 2025 року фіксує цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері", - йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

За даними CERT-UA, під прицілом кіберзловмисників перебувають військові формування, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування, зокрема, ті, що розташовані поблизу східного кордону України.

В повідомленні зазначається, що атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel документами. У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання – розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БпЛА, компенсації за зруйноване майно тощо.

Нагадаємо:

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з другої половини січня 2025 року фіксує оновлення активності злочинного угруповання UAC-0173.

У ході кібератаки на "Укрзалізницю" були використані тактики, техніки та процедури, притаманні російським спецслужбам.