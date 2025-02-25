Хакери активізували кібератаки на українських нотаріусів – Держспецзв'язку

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з другої половини січня 2025 року фіксує оновлення активності злочинного угруповання UAC-0173.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Як йдеться в повідомленні, хакери розсилають нотаріусам небезпечні електронні листи, щоб отримати віддалений доступ до комп’ютерів і в подальшому внести несанкціоновані зміни до державних реєстрів. Роблять вони це на замовлення та за грошову винагороду.

Фахівці CERT-UA ідентифікували уражені комп'ютери в шести регіонах України та вжили невідкладних заходів.

"Проте не виключено, що кібератаки будуть продовжуватися і далі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. І пообіцяло відносити непрацюючі найближчим часом.