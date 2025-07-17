Crypto Cops: як виглядає поліція майбутнього

Світ кіберзлочинів більше не нагадує темний підвал з хакерами. Це багатомільярдна індустрія, що працює на стику технологій, психології й геополітики. Поки уряди шукають нові форми регулювання, злочинці вже давно перейшли у Web3, де гроші циркулюють через десятки блокчейнів, а кожна транзакція має слід, але не обов’язково ім’я.

Протистояти цьому без технічної експертизи, швидкості й глобальної координації – означає програти. Саме тому Binance уже кілька років інвестує в навчання нового покоління правоохоронців – crypto cops, які вміють розслідувати злочини там, де раніше не було навіть юрисдикцій.

Реальність Web3 виходить за межі системи, що її розслідує

Традиційна правоохоронна система побудована на юрисдикційних межах, правових процедурах та фізичних доказах. Ця система історично була розроблена для офлайн-злочинів, національних правових процедур та використання інформації з місцевих джерел даних та очевидців. Але злочини у Web3 децентралізовані, автоматизовані, псевдонімні й часто миттєві. Один зловмисник може за 10 хвилин:

зламати смарт-контракт у Сінгапурі;

обміняти активи через децентралізовану біржу у мережі Polygon;

прокрутити їх через міксер у Tornado Cash;

вивести у стейблкоїни через OTC-майданчик у Telegram;

Читайте також: Інвестування – це не лише акції чи облігації

Правопорушники досвідчені та користуються технічними і юрисдикційними проблемами, з якими постійно стикаються правоохоронні органи. Спроба наздогнати такого злочинця стандартним правовим маршрутом, як переслідувати електромобіль кінною каретою.

Тому, узгодження двох світів, традиційного та Web3, є ширшим викликом для державних установ, таких як поліція та регулятори, а також приватних платформ, які створюють та керують інфраструктурою цифрової економіки.

Як виглядає "криптополіцейський"

Новий тип слідчого, що з’являється у відповідь на складну та динамічну кіберзлочинність, – це не просто офіцер із доступом до аналітичних інструментів. Це фахівець, який глибоко розуміє блокчейн, мислить глобально і вміє адаптуватись швидше, ніж змінюється технологія.

Найефективніші з них часто самі активно користуються криптовалютою, мають практичний досвід, знайомі з логікою Web3-середовища і не бояться експериментувати. Вони працюють на стику юрисдикцій, співпрацюють із прокурорами, технічними консультантами та приватними платформами.

Читайте також: Як працюватиме ринок віртуальних активів

Усе це вимагає постійного навчання, гнучкого мислення й готовності діяти в режимі багатосекторальної взаємодії. Саме тому приватні компанії сьогодні відіграють критично важливу роль не лише як технологічні партнери, а як джерело оперативних даних, аналітики й інструментів. Без цього не буде успішного перехоплення, як, наприклад, у кейсі ліквідації даркнет-платформи Incognito Market.

У сучасному Web3-середовищі виграє не той, у кого більше мандатів, а той, у кого є доступ до релевантної інформації й вміння діяти разом. Завдяки моделі співпраці "держави+приватні гравці" вдається закривати реальні прогалини в компетенціях і ресурсах, реагувати швидше й точніше, а головне – формувати нову культуру цифрової безпеки, де криптозлочинність не почувається невразливою.

Міжнародна операція RapTor

У червні 2024 року в межах масштабної міжнародної операції RapTor правоохоронні органи США та Тайваню ліквідували Incognito Market – одну з найбільших даркнет-платформ з торгівлі наркотиками. За даними Мін’юсту США, через цю платформу було реалізовано нелегальних товарів на понад 100 млн дол. Проте вирішальним чинником у справі стало не вилучення серверів чи інформатори, а цифровий слід криптовалюти. Наша команда розвідки (FIU) допомогла:

ідентифікувати фінансову інфраструктуру даркнет-майданчика;

відстежити криптоактиви через ланцюжки транзакцій;

пов’язати гаманці з конкретними особами;

заморозити понад 3,5 млн дол. на пов’язаних адресах.

У порівнянні з іншими відомими кейсами (наприклад, Hydra, яку закрили у 2022 році з конфіскацією понад 25 млн дол., або AlphaBay, де діяли правоохоронці з шести країн), Incognito Market стала знаковою ціллю нового типу не тільки через обсяг, а й через технологічну складність.

Читайте також: Якщо міжнародна торгівля перейде на криптовалюту?

Майданчик працював з 2020-го до 2024 року, пропонував понад тисячу найменувань заборонених речовин – від героїну й кокаїну до фентанілу. Оплата здійснювалася виключно в криптовалюті, а захист анонімності забезпечувався міксерами, псевдонімними гаманцями та даркнет-інструментами приватності.

Втім, головна слабкість платформи була саме в її "силі": власна фінансова система для обробки платежів, рейтингу продавців, підтримки користувачів і логістики створила надто чіткий цифровий ланцюг. Те, що мало захистити і вивело на слід.

В результаті операція завершилася точковими ударами по всій структурі. 22 травня 2025 року Мін'юст США офіційно оголосив про результати: 270 арештів, вилучення активів, підтвердження вини ключового фігуранта, а також міжнародну координацію за участю правоохоронців із 10 країн.

Спільна безпека і відповідальність

Світ змінився. Криптозлочини не чекають, поки система дозріє до реагування і тому без сильних партнерств, постійного навчання і рішучості діяти спільно ми втратимо не тільки гроші – ми втратимо довіру до самої ідеї цифрової безпеки. Майбутнє потребує crypto cops.

Щоб мати сильну поліцію майбутнього, нам потрібна:

глобальна освіта для слідчих і прокурорів;

відкрита співпраця між платформами і державами;

загальні стандарти реагування на криптоінциденти;

У цій боротьбі не можна залишатися глядачем. Або ми будуємо систему, яка здатна протистояти новій злочинності, або дозволяємо їй стати нормою.