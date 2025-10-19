В Росії ІТ-галузь занепадає через податковий тиск – розвідка

У росії ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, які запровадили в 2022 році. Нині уряд скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6% до 15% та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Йдеться, що галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17%, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, якими влада активно прикривалася після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2–3 рази. Найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики, зазначає розвідка.

Російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть великі компанії визнають: "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах". Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон, підкреслили в розвідці.

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб рф залишилося лише 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн, інформує розвідка.