У Міноборони розповіли, чи мобілізуватимуть айтівців

Міноборони каже про можливість точково залучати ІТ-спеціалістів до лав Сил оборони – через пуш-сповіщення у "Резерв+" з конкретними вакансіями за фахом. Утім, для ФОПів без офіційного запису в ПФУ система може просто не спрацювати.

Про нові підходи до мобілізації фахівців цифрової сфери розповіли на конференції DOU DAY 2026 заступниця міністра оборони України Оксана Ферчук та начальник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.

Чиновники пообіцяли детальні анонси змін у "Резерв+" уже на початку червня.

Міністерство оборони хоче перейти від загальних повісток до призову за професійною відповідністю.

"Якщо ви були офіційно працевлаштовані і в Пенсійному фонді є відмітка, що ви дійсно працювали в ІТ, то дуже швидко можна дізнатися і відповідно дати вам пуш-сповіщення про ту вакансію, яка є. Якщо ж ні – вибачте", – пояснив начальник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.

Він також зазначив, що з ФОПами ситуація складніша: якщо людина працювала як фізична особа-підприємець, підтвердити її зайнятість саме в ІТ-галузі значно важче.

Заступниця міністра оборони Оксана Ферчук погодилася з зауваженням аудиторії, що певним орієнтиром можуть слугувати КВЕДи підприємців.

"Ми просто відверто і прозоро кажемо: є такі посади, ви будете робити таке. У вас буде унікальний досвід, який потім будуть хотіти всі армії інших країн світу", – наголосила вона.

Щодо конкретних нових функцій застосунку "Резерв+", чиновники поки тримають інтригу. "Всі анонси, як будуть виглядати нові функціонали і зміни, ми зробимо в червні. В перший тиждень червня ми все розкажемо", – сказала Ферчук.

Утім, вона додала, що в застосунку вже є вакансії з цифрової вертикалі війська.

Підхід, про який говорили на DOU DAY 2026, узгоджується з реформою мобілізації, яку раніше анонсувало Міністерство оборони.

Як повідомляло раніше hromadske, відомство прагне "перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності": ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів – водіїв, зв'язківців, медиків, ІТ-спеціалістів – відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

Тобто замість універсальних повісток держава хоче будувати систему, де армія формулює запит на конкретну спеціальність, а потенційний кандидат отримує пропозицію, а не наказ.

Наскільки ця модель запрацює на практиці – залежатиме від повноти даних у реєстрах і готовності самих фахівців актуалізувати свої профілі в "Резерв+", говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 17% опитаних чоловіків в IT наразі мають бронювання від свого основного роботодавця, ще близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі.

Раніше повідомлялося також, що в Україні налічується 145,2 тис чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

Печерський райсуд Києва оштрафував на 31,6 тис. грн депутата Почаївської міськради (Тернопільська область) Валерія Зіневича, який за хабар обіцяв військовозобов'язаному допомогти з бронюванням від мобілізації, фіктивно працевлаштувавши його у будівельне управління Міноборони.