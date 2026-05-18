Путін погрожував залишити Європу без газу, але нові покупці обходяться РФ дорожче

Переорієнтація російського експорту зрідженого природного газу до Азії після втрати європейського ринку скоротить доходи Росії через щонайменше подвоєння логістичних витрат.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського LNG з початку 2027 року в межах санкційного тиску на Москву через війну проти України.

Намагаючись повернути ініціативу, Володимир Путін на початку березня заявив, що Росія може негайно припинити постачання газу до Європи й шукати довгострокові зобов'язання від інших покупців.

Галузеві джерела повідомили Reuters, що Індія відмовилася купувати вантаж із російського заводу, який перебуває під санкціями США. Одне з джерел заявило, що російський LNG міг виявитися надто дорогим після врахування транспортних витрат і ускладнень, пов'язаних із санкціями.

Рейс із Yamal LNG на арктичному півострові Ямал до Європи триває близько 17-20 днів. Маршрути до Азії значно довші: 50-60 днів через Суецький канал, 70-80 днів через мис Доброї Надії та 50-65 днів Північним морським шляхом уздовж арктичного узбережжя Росії.

Транспортні витрати від заводу до порту в Європі в середньому становлять $1-1,5 за млн британських теплових одиниць до північно-західної Європи та $2,5-5 до Індії, або близько $3 у середньому.

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до країн ЄС у першому кварталі 2026 року досяг найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.