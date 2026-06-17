Частка ChatGPT на ринку ШІ вперше просіла нижче 50%

Частка ChatGPT на ринку штучного інтелекту вперше впала нижче 50%, оскільки користувачі переходять на інші мовні моделі, зокрема Gemini, Claude та Grok.

Про це пише TechCrunch із посиланням на звіт "State of AI Report for 2026" аналітичної компанії Sensor Tower.

ChatGPT став додатком, що досяг 1 мільярда щомісячних користувачів найшвидше в історії. В лютому розробники повідомили про 900 млн щотижневих користувачів.

Ця мовна модель досі залишається найпопулярнішою у світі з понад 1,1 млрд щомісячних користувачів. За нею йдуть Gemini з 662 млн та Claude з 245 млн.

До січня частка ChatGPT на ринку становила понад 50%, але до кінця травня вона знизилася до 46,4% через зростання популярності Gemini (27,7%) та Claude (10,3%).

Частка ринку інших LLM, таких як Grok, Perplexity, DeepSeek та Meta AI, становить менше 5%.

У звіті Sensor Tower зазначається, що користувачі дедалі частіше готові переходити з однієї LLM на іншу.

Динаміка зростання Gemini значною мірою зумовлена його інтеграцією з ширшою екосистемою інструментів Google, а Claude від Anthropic завоював міцну репутацію завдяки сценаріям використання для підвищення продуктивності та наближається до показника утримання користувачів ChatGPT.

Водночас частина користувачів втратила довіру до ChatGPT після підписання угоди між OpenAI та Міністерством оборони США у лютому.

Також у лютому OpenAI розпочала експериментувати з рекламою в ChatGPT: компанія поступово збільшувала кількість рекламних оголошень, а також частку користувачів, які їх бачать.

До травня рекламу бачили в середньому 17% щоденних користувачів. Наразі найбільшими категоріями рекламодавців у ChatGPT є програмне забезпечення та покупки, за ними йдуть медіа та розваги, а також їжа та ресторани.

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Нагадаємо:

9 червня OpenAI подала документи на рекордне первинне розміщення акцій, в результаті якого вартість розробника ChatGPT може перевищити 1 трлн доларів, в умовах гонитви з конкурентом Anthropic за правом виходу на Волл-стріт.