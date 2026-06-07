OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту запуску

Американська компанія OpenAI готує найбільше оновлення ChatGPT з моменту його запуску, задля пошуку нових джерел зростання напередодні запланованого виходу на біржу цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія має намір перетворити чат-бота на "супердодаток", що поєднує інструменти кодування та агентів штучного інтелекту, додавши продукти, які, на думку керівництва, принесуть більше доходу.

Ці зміни є частиною ширшої реорганізації в OpenAI, оскільки компанія зі Сан-Франциско перенаправляє ресурси на спроби залучити прибуткових бізнес-клієнтів та вести більш запеклу боротьбу з конкурентом Anthropic.

OpenAI стикається зі зростаючим тиском щодо збільшення доходів та прокладання шляху до прибутковості, готуючись до первинного публічного розміщення акцій.

Ця стратегія знаменує відхід від попереднього курсу компанії, очолюваної генеральним директором Семом Альтманом, яка стала обличчям буму штучного інтелекту та вивела цю технологію у мейнстрім, коли у 2022 році представила ChatGPT.

Компанія планує виділити значно більше уваги та ресурсів продукту OpenAI Codex.

Це відображає зростаюче переконання всередині компанії, що майбутнє штучного інтелекту лежить не в чат-ботах, які відповідають на запитання, а в агентах, які виконують завдання для користувачів.

"Чат мертвий", — сказав один із старших співробітників OpenAI.

Керівництво OpenAI все частіше розглядає ChatGPT, який з моменту запуску привернув майже 1 млрд користувачів, як шлюз для ознайомлення користувачів з продуктами вищої цінності.

Компанія розпочинає ці зміни, виходячи з переконання, що поява агентів штучного інтелекту, які можуть виконувати для користувачів різноманітні завдання — від бронювання подорожей до організації календарів, — стане більш цінним продуктом, ніж чат-бот.

Нагадаємо:

Автомобільний виробник і промисловий гігант Toyota перестав бути найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією вперше за більше ніж 20 років її випередила технокомпанія SoftBank.