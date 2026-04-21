У США відкрили кримінальну справу проти ChatGPT, який давав поради вбивці

Генеральний прокурор Флориди заявив у вівторок, що розслідування, розпочате його відомством цього місяця щодо ChatGPT та його материнської компанії OpenAI, переросло у кримінальне на підставі аналізу листування між чат-ботом та вбивцею людей у Флоридському університеті.

Про це повідомляє The New York Times.

У квітні 2025 року під час стрілянини поблизу студентського клубу у Флоридському державному університеті загинули двоє дорослих, а шестеро інших людей, серед яких щонайменше один студент, отримали поранення.

Підозрюваний, Фенікс Ікнер, який на той час був 20-річним студентом університету, звинувачується у численних вбивствах та замахах на вбивство і перебуває у в'язниці в очікуванні суду.

Прокурори зібрали як докази понад 200 повідомлень, якими підозрюваний обмінювався з ChatGPT. У день стрілянини він запитав чат-бота, як країна відреагує на стрілянину у Флоридському державному університеті та коли у студентському союзі найжвавіший час.

9 квітня генеральний прокурор Флориди вперше оголосив, що його офіс розпочне розслідування щодо OpenAI та ChatGPT. У вівторок він заявив, що цивільне розслідування щодо потенційної відповідальності компанії триватиме паралельно з кримінальним розслідуванням.

"Мої прокурори вивчили це, і вони сказали мені, що якби на іншому кінці екрану була людина, ми б звинуватили її у вбивстві", – сказав генпрокурор Флориди Джеймс Утмейєр.

OpenAI заявила, що співпрацюватиме з офісом генерального прокурора.

Утмейєр визнав, що OpenAI – це компанія, а не особа, і зазначив, що розслідування потенційної кримінальної відповідальності компанії буде новим юридичним прецедентом.

Але він також сказав, що має обов'язок з'ясувати, чи "люди могли бути залучені до розробки, управління та експлуатації" чат-бота настільки, що це "виправдовує кримінальну відповідальність".

