OpenAI подала документи на рекордне IPO з оцінкою у 1 трильйон доларів

OpenAI подала документи на рекордне первинне розміщення акцій, в результаті якого вартість розробника ChatGPT може перевищити 1 трлн доларів, в умовах гонитви з конкурентом Anthropic за правом виходу на Волл-стріт.

Про це повідомляє Financial Times.

У понеділок компанія повідомила, що конфіденційно подала проєкт проспекту емісії до Комісії з цінних паперів і бірж США, офіційно розпочавши процес одного з найбільш очікуваних дебютів року.

Оголошення про вихід OpenAI на біржу з'явилося за кілька днів до запланованого IPO SpaceX – угоди, яка може зібрати рекордні 86 млрд доларів і оцінити конгломерат Ілона Маска, що займається від ракет до штучного інтелекту, у 1,78 трлн доларів.

Компанія Anthropic, розробник Claude, оцінка якої нещодавно склала 900 млрд доларів, подала документи на IPO минулого тижня.

Ця трійка гігантських лістингу на Уолл-стріт з'являється в час великого ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту, що допомогло підняти американські акції до низки рекордних максимумів, але також викликало побоювання щодо перегріву ринків.

IPO OpenAI стане випробуванням інтересу інвесторів до компанії, яка демонструє бурхливе зростання доходів, але також і величезні збитки, які, за прогнозами, триватимуть роками, оскільки вона витрачає величезні суми на центри обробки даних та іншу інфраструктуру.

У понеділок компанія заявила, що "ще не визначилася з термінами; це може зайняти деякий час, оскільки є речі, які ми хочемо зробити і які, ймовірно, легше реалізувати, залишаючись приватною компанією".

За словами осіб, обізнаних у цій справі, розробник ChatGPT також планував розпочати продаж акцій співробітникам перед виходом на біржу за поточною ціною в 852 млрд доларів.

Один із них зазначив, що рішення OpenAI оголосити про подання конфіденційної заявки мало на меті надати співробітникам, які розглядали можливість продажу акцій, "прозорість" щодо майбутнього IPO.

Американські технологічні компанії часто подають документи на IPO приватно, не розкриваючи свої фінансові показники, поки SEC перевіряє документи.

Це дозволяє стартапам оцінити попит інвесторів, внести зміни, а іноді й відмовитися від планів IPO без широкого розголосу.

Нагадаємо:

SpaceX та інші великі кандидати на IPO можуть роками чекати на включення до S&P 500 після того, як S&P Dow Jones Indices відмовилася пом'якшити вимогу щодо прибутковості.