Apple знову заблокувала Fortnite — гра недоступна і в США, і в ЄС

Компанія Apple обмежила доступ до багатокористувацького "шутера" Fortnite на iPhone у Сполучених Штатах та через свій магазин додатків у Європейському Союзі.

Про це пише Reuters.

"Доступ до Fortnite через операційну систему iPhone від Apple та її магазин додатків буде недоступний у всьому світі, поки Apple не розблокує його", — заявила компанія розробник Epic Games.

Видання зазначає, що причини нового блокування компанія не уточнила. Apple наразі не прокоментувала ситуацію.

Fortnite, яка з’явилась у 2017 році, стала світовим хітом завдяки формату "королівської битви", і зібрала мільйони гравців по всьому світу. Але з 2020 року Epic Games перебуває в конфлікті з Apple через комісію у 30% з покупок у додатку — розробники вважають це порушенням антимонопольного законодавства США.

Apple видалила гру зі свого App Store ще у 2020 році, однак повернула її у 2023-му під тиском регуляторів ЄС, які вимагали дотримання нового Закону про цифрові ринки. Тоді ж було дозволено і запуск власного магазину Epic Games для iOS в Європі.

На початку травня Epic виграла чергову справу проти Apple. Попри це, Apple знову заблокувала гру.

Нагадаємо:

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

Багатокористувацький "шутер" Fortnite знову доступний на iPhone в Європейському Союзі і в усьому світі на пристроях Google Android після чотирирічної перерви, після законодавчих заходів ЄС.

Компанія Apple 5 серпня заявила, що схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.