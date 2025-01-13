Apple судиться у Британії через звинувачення у надприбутках

Компанія Apple Inc. стала об’єктом першого колективного судового позову проти технологічного гіганта у Великій Британії. Позивачі звинувачують Apple у надмірному прибутку, який компанія отримує завдяки монопольній позиції App Store.

Про це пише Bloomberg.

Слухання у Лондонському трибуналі з питань конкуренції розпочалося із заяв, що мільйони користувачів iPhone та iPad переплачували через високі комісійні збори при здійсненні покупок в App Store.

Представники позивачів стверджують, що Apple використовує панівне положення на ринку для отримання надмірних прибутків. Позов оцінюється у понад 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($1,8 мільярда), які можуть бути виплачені користувачам із Великої Британії, які купували застосунки або підписки з жовтня 2015 року.

Apple відкидає звинувачення, називаючи свої комісійні "обґрунтованими й розумними". У компанії наголошують, що більшість розробників не сплачують комісію, а для решти вона становить лише 15%.

Ця справа може стати важливим прецедентом, вплинувши на аналогічні судові розгляди. Зокрема, на майбутні позови проти Alphabet Inc. за комісії в Google Play Store або до Meta Platforms Inc. щодо обробки персональних даних користувачів.

Apple також підкреслила, що її екосистема iOS у 2023 році забезпечила світовий обсяг торгів на суму 910 мільярдів фунтів, і понад 90% цього обороту були звільнені від комісії компанії.