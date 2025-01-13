Apple судится в Британии из-за обвинений в сверхприбылях

Компания Apple Inc. стала объектом первого коллективного судебного иска против технологического гиганта в Великобритании. Истцы обвиняют Apple в чрезмерной прибыли, которую компания получает благодаря монопольной позиции App Store.

Об этом пишет Bloomberg.

Слушания в Лондонском трибунале по вопросам конкуренции началось с заявлений, что миллионы пользователей iPhone и iPad переплачивали из-за высоких комиссионных сборов при совершении покупок в App Store.

Представители истцов утверждают, что Apple использует господствующее положение на рынке для получения чрезмерных прибылей. Иск оценивается в более 1,5 миллиарда фунтов стерлингов ($1,8 миллиарда), которые могут быть выплачены пользователям из Великобритании, которые покупали приложения или подписки с октября 2015 года.

Apple отвергает обвинения, называя свои комиссионные "обоснованными и разумными". В компании отмечают, что большинство разработчиков не платят комиссию, а для остальных она составляет лишь 15%.

Это дело может стать важным прецедентом, повлияв на аналогичные судебные разбирательства. В частности, на будущие иски против Alphabet Inc. за комиссии в Google Play Store или к Meta Platforms Inc. по обработке персональных данных пользователей.

Apple также подчеркнула, что ее экосистема iOS в 2023 году обеспечила мировой объем торгов на сумму 910 миллиардов фунтов, и более 90% этого оборота были освобождены от комиссии компании.