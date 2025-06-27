Xiaomi б’є рекорди на біржі через попит на новий електромобіль

Акції Xiaomi досягли рекордного рівня після новини про масовий попит на новий електромобіль.

Про це пише Financial Times.

У п'ятницю акції китайської компанії, що котируються в Гонконзі, піднялися на 8% після відкриття ринку до рекордних 61,45 гонконгських доларів, а закрилися з приростом 3,6%.

Стрибок спричинив анонс про те, що Xiaomi отримала 200 тисяч попередніх замовлень на свій електричний позашляховик YU7 всього за три хвилини після старту продажів.

Компанія повідомила, що за першу годину кількість замовлень перевищила 289 тисяч. Новий електромобіль вартістю 253 тисячі 500 юанів конкурує з Model Y від Tesla. Попит став підтримкою для Xiaomi після нещодавньої критики, пов’язаної з аварією за участю седана SU7.

Аналітики очікують, що Tesla може відреагувати зниженням цін або зміною умов фінансування. При цьому аналітик Citi Джефф Чунг оцінив можливі щомісячні продажі YU7 у межах від 60 тисяч до 80 тисяч автомобілів.

Виробництво нових енергетичних транспортних засобів у Китаї, включаючи електромобілі та гібриди, зросло більш ніж на 46% за перші чотири місяці року. Частка Xiaomi на цьому ринку становить 3,5%, тоді як BYD лідирує з часткою 29%.

Нагадаємо:

Компанія Xiaomi у травні презентувала електричний кросовер YU7, який покликаний конкурувати із Tesla Model Y на китайському ринку. А зараз відкрила продажі та оголосила ціни новинки.