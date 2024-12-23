Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем

Адміністрація Байдена оголосила про проведення в останню хвилину торгового розслідування щодо "застарілих" напівпровідників китайського виробництва, яке може призвести до збільшення тарифів США на мікросхеми з Китаю, що використовуються в повсякденних товарах - від автомобілів до пральних машин і телекомунікаційного обладнання.

Про це пише Reuters.

Офіс торгового представника США, який проводитиме нове розслідування, заявив, що воно спрямоване на захист американських та інших ринкових виробників мікросхем від масованого нарощування Китаєм поставок мікросхем на внутрішній ринок, що стимулюється державою.

Розслідування проводиться відповідно до "Розділу 301" Закону про торгівлю 1974 року, того самого закону про недобросовісну торговельну практику, на який посилався Трамп, щоб запровадити тарифи до 25% на китайський імпорт на суму близько 370 мільярдів доларів у 2018 і 2019 роках, що спричинило майже трирічну торговельну війну з Пекіном.

За словами представників адміністрації Байдена, дослідження "Розділу 301", розпочате всього за чотири тижні до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа 20 січня, буде передано його адміністрації в січні для завершення.

Ці зусилля можуть запропонувати Трампу готовий шлях для початку введення деяких з величезних, 60% тарифів, якими він погрожував на китайський імпорт.

Президент Джо Байден, який залишає посаду, вже запровадив 50% мита на китайські напівпровідники, які починають діяти з 1 січня. Його адміністрація посилила обмеження на експорт до Китаю передових мікросхем штучного інтелекту і пам'яті та обладнання для виробництва мікросхем, а також нещодавно підвищила тарифи, відкривши нову вкладку до 50% на китайські сонячні пластини і полікремній.

Нагадаємо:

США запустили третій за три роки масштабний пакет обмежень проти напівпровідникової індустрії Китаю, обмеживши експорт для 140 компаній, зокрема виробника обладнання для мікросхем Naura Technology Group.