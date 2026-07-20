Google розробляє новий чип для Gemini

Google розробляє новий серверний чип, який дозволить інтегрувати елементи моделі Gemini безпосередньо в апаратне забезпечення, щоб забезпечити більш ефективне надання користувачам послуг на основі своїх моделей штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на The Information.

Компанія, що належить Alphabet очікує, що новий чіп, неофіційно названий "Frozen v2", допоможе вирішити проблему нестачі обчислювальних потужностей для штучного інтелекту, яка посилила внутрішні напруження та змусила Google Cloud відмовитися від угод із зовнішніми клієнтами, йдеться у повідомленні.

Google планує впровадити цей чіп вже у 2028 році, хоча інженери все ще доопрацьовують його конструкцію та обсяг інформації про моделі, яка буде вбудована в чип, йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, цей чіп може бути у 6–10 разів ефективнішим за останні спеціальні чіпи штучного інтелекту Google, якщо брати до уваги кількість токенів штучного інтелекту, що обробляються на одиницю енергії.

"Наші команди постійно досліджують і експериментують з новими інноваціями... Спільно розробляючи наше апаратне та програмне забезпечення з нуля, ми гарантуємо, що наші системи є інтегрованими та високооптимізованими", — заявив представник Google Cloud.

Як зазначається у звіті, проект "Frozen" спрямований на створення нового набору власних чіпів, окремого від тензорних процесорних блоків (TPU) Google, а не на їхню заміну.

Нагадаємо:

Google наклав обмеження на використання компанією Meta своїх моделей штучного інтелекту Gemini після того, як ця соціальна мережа запросила більше обчислювальних потужностей, ніж міг надати конкурент.