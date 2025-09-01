Зімбабве планує запровадити єдину валюту до кінця десятиліття

Зімбабве планує до 2030 року відмовитися від використання доларів США в транзакціях і перейти на моновалютну систему. П'ять попередніх спроб зазнали невдачі, і ZiG, скорочення від Zimbabwe Gold, введений у квітні 2024 року, є останньою спробою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кроки Зімбабве включають створення валютних резервів, достатніх для покриття імпорту протягом трьох-шести місяців, зниження річної інфляції з 94% до однозначних цифр до наступного року та утримання премії обмінного курсу між офіційним і паралельним ринком на рівні менше 30%.

Державна газета Sunday Mail повідомила, що країна має достатньо резервів лише для покриття імпорту протягом одного місяця, посилаючись на слова губернатора Джона Мушаяванху.

За моновалютною системою фізичні особи та підприємства зможуть мати рахунки в національній та іноземній валюті, але для здійснення внутрішніх операцій їм доведеться конвертувати іноземну валюту в ZiG, повідомив центральний банк.

Кредитори країни також продовжать виконувати законні вимоги щодо іноземної валюти, такі як імпорт, подорожі та витрати, йдеться в повідомленні.

Минулого тижня провідна бізнес-лобістська група закликала центральний банк офіційно затвердити та легалізувати свої заяви про поступове виведення долара з обігу.